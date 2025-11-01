Trabajadores del PJF ponen fin al paro en varias sedes

Tras ser recibidos por autoridades del Órgano de Administración Judicial (OAJ), trabajadores del Sindicato Nacional de Renovación al servicio del Poder Judicial de la Federación reabrieron las sedes del PJF que habían cerrado en protesta por despidos masivos y falta de material para laborar.

Por la mañana del pasado viernes, los inconformes liberaron el edificio sede del OAJ, al sur de la Ciudad de México (CDXM), donde fueron recibidos para dialogar sobre sus demandas.

En tanto en el llamado edificio prisma en avenida de los Insurgentes 2065, donde se ubican los juzgados de distrito en materia penal, las instalaciones fueron liberadas a las 11:41 horas de ayer.

El Edificio de “Las Flores”, ubicado Periférico Sur, se declaró día inhábil.

En un comunicado, el Órgano de Administración Judicial reportó que los trabajadores se comprometieron a reabrir inmediatamente los 16 edificios tomados, que representa apenas el cinco por ciento del total de los inmuebles del Poder Judicial de la Federación (PJF). Indicó que el 95 % de los edificios continuaron con sus labores ordinarias.