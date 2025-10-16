Trabajadores del SAT bloquean vialidades

Por segundo día consecutivo, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaron bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la capital, en exigencia de mejoras salariales y condiciones laborales dignas.

Desde temprana hora, los manifestantes cerraron los carriles laterales del Viaducto Río de la Piedad en dirección oriente, a partir de Eje 3 Oriente, a la altura del número 507, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, lo que provocó severas afectaciones al tránsito vehicular rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo para desviar la circulación hacia Añil, Eje 4 Sur y avenida del Taller, como alternativas viales, mientras que personal de Tránsito capitalino permaneció en el punto para evitar mayores conflictos entre automovilistas y manifestantes.

De manera simultánea, otro grupo de empleados del SAT se concentró frente a las oficinas ubicadas en Bahía de San Hipólito, colonia Verónica Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también realizaron un cierre parcial de vialidades.

Los manifestantes denunciaron que no han recibido respuesta concreta por parte de la administración central del SAT ni de la Secretaría de Hacienda, pese a las negociaciones iniciadas el día anterior.

“El día de ayer (martes) estuvimos siete horas en pláticas sin que se nos ofreciera una solución real. Hoy regresamos para exigir que se respeten nuestros derechos laborales”, declaró una trabajadora que prefirió mantener el anonimato.