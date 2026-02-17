Trabajadores prefieren aumento a prestaciones

El 74 % de los trabajadores en México prefiere recibir un aumento salarial directo en lugar de un incremento en prestaciones, de acuerdo con un sondeo realizado por la firma Up Sí Vale. El resultado muestra que siete de cada 10 colaboradores priorizan un mayor ingreso mensual frente a beneficios adicionales.

El estudio señala que 26 por ciento de los encuestados optaría por mejores prestaciones en vez de un ajuste en su sueldo. La preferencia por ingreso directo se concentra principalmente en trabajadores de entre 28 y 43 años, que representan 51.63 % de la muestra, seguidos por el grupo de 44 a 60 años, con 33 %. Por sector, destacan manufactura con 38.50 % y comercio con 28.4 %.

El documento señaló que la legislación laboral mexicana no obliga a las empresas a otorgar aumentos salariales anuales automáticos. La Ley Federal del Trabajo establece que el incremento obligatorio aplica solo cuando se decreta un ajuste al salario mínimo por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o cuando existe un contrato colectivo, convenio sindical o acuerdo formal que contemple aumentos específicos.

La firma recordó que los incrementos salariales dependen de políticas internas, desempeño, condiciones del mercado o negociaciones individuales. El ajuste al salario mínimo aplica únicamente para quienes perciben ingresos por debajo del nuevo monto establecido y no implica un aumento generalizado para todos los niveles salariales.