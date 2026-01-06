Trabajadores protestan por bonos no pagados

Trabajadores del sector Salud de Veracruz iniciaron nuevamente una serie de manifestaciones en centros de salud, hospitales y en calles y avenidas en protesta por la falta del pago decembrino, así como salarios y estímulos pendientes.

En ciudades como Xalapa, Córdoba, Orizaba y Río Blanco se registraron manifestaciones y un malestar generalizado por la falta de cumplimiento del gobierno de Roció Nahle García (Morena), quien prometió otorgar el bono navideño de 14 mil pesos en efectivo y no en vales de despensa, como pretendían hacerlo desde diciembre.

En la ciudad de Xalapa, capital del estado, personal del hospital Luis F. Nachón cerraron calles para exigir el bono navideño, el cual debía haberse cubierto antes del 24 de diciembre y luego antes de fin de año, ante la promesa de la gobernadora.

Los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) denunciaron que solo han recibido trabas administrativas para solucionar el conflicto que inició cuando el gobierno estatal pretendió pagarles con vales de despensa y luego hubo la promesa de restituirles el pago en efectivo.

La inconformidad por adeudos económicos se extendió a municipios como Córdoba, Orizaba y Río Blanco, en la zona montañosa central, donde hubo protestas simultáneas en el Hospital Regional IMSS-Bienestar de Río Blanco, Hospital Regional de Córdoba y la Jurisdicción Sanitaria número 6.

El personal, que pertenece a los esquemas homologado, formalizado y regularizado, denunciaron que ahora no solo les adeudan el bono navideño, sino pagos del programa de profesionalización e inconsistencias en sus percepciones salariales.