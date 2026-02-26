Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que se trabaja en conjunto con el Estado mexicano “para frenar el flagelo del fentanilo y desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades”.

Esto, luego de la visita de la “zar antidrogas” estadounidense, Sara Carter, quien se encontró con integrantes del gabinete de Seguridad tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el pasado domingo en Jalisco.

En un mensaje en sus redes sociales, el embajador destacó como “productiva” la reunión en Palacio Nacional de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés) con los y las integrantes del gabinete de Seguridad “para avanzar en la cooperación histórica impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La ONDCP informó que durante la reunión, Sara Carter y el embajador estadounidense felicitaron a las autoridades mexicanas por la operación dirigida contra “El Mencho”.