Trabajan para esclarecer muerte de Melesio Cuén

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que labora con el fin de esclarecer el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, ocurrido en la finca donde fue secuestrado el capo Ismael “El Mayo” Zambada, dar con los responsables y que el caso no quede impune.

Esta institución aclaró que la indagatoria no se encuentra “ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”, después de que el pasado martes se difundiera que el caso, atraído en la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero, se había reactivado con motivo de las pesquisas que lleva por los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por posibles nexos con “Los Chapitos”.

Al respecto, la FGR precisó “que las líneas de investigación de la indagatoria que integra la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, no guardan ninguna relación con los hechos que han sido denunciados, con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de 10 ciudadanos mexicanos”.