Trabajo Social se convierte en facultad

La Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convirtió en Facultad de Trabajo Social, luego de que el Consejo Universitario (CU) aprobó su transformación para fortalecer la gestión institucional, ampliar su proyección nacional e internacional y potenciar su impacto en la formación de profesionales comprometidos con el bienestar social.

El pleno también avaló que la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica se constituya en Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio (CITE), además de modificar el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y su reglamento.

Plan de Desarrollo 2024-2028

De acuerdo con el Proyecto de Transformación, el cambio de la Escuela Nacional de Trabajo Social a Facultad se sustenta en su Plan de Desarrollo 2024-2028 y en la modificación del Programa de Maestría en Trabajo Social, que permitió crear el Plan de Estudios del Doctorado en Trabajo Social y establecer el grado académico correspondiente.

El documento señala que el Programa de Maestría y Doctorado responde a un contexto social caracterizado por problemáticas complejas que requieren enfoques críticos e interdisciplinarios, así como fundamentos epistemológicos, teórico-metodológicos y científicos para generar conocimientos de frontera.