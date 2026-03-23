Traficante búlgaro revela que ofrecía a CJNG armas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un ciudadano de Bulgaria compareció ante un tribunal federal tras su extradición desde España por distribuir armas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Delitos

Peter Dimitrov Mirchev enfrenta cargos junto con Asumo, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire. Todos ellos son acusados de conspirar para suministrar ilegalmente armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga, en particular CJNG.

Por lo que Peter Dimitrov enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína y para poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas.