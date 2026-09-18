Tramita Javier Duarte nuevo amparo

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el cual en noviembre de 2025 vio frustrada su salida anticipada de la cárcel, tramitó un amparo con el fin de rastrear si existe alguna orden de aprehensión que se pretenda ejecutar en su contra.

Aún encarcelado en el Reclusorio Norte, el expriista pidió la protección de la justicia para frenar cualquier mandamiento de captura emitido en su contra y su ejecución.

Pero el juez octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera, se declaró incompetente con la finalidad de conocer del asunto y ordenó devolver el juicio de amparo al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la capital para que provea lo que en derecho corresponda.

Dan revés judicial

El 21 de noviembre del año pasado, Duarte de Ochoa sufrió un revés judicial, después de que una jueza de ejecución penal le negó la libertad anticipada en la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.