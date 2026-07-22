Tramita Ruffo Appel nuevo amparo contra detención

Ernesto Ruffo Appel, el exgobernador de Baja California preso por presuntamente liderar “la más grande red” de huachicol fiscal, tramitó un nuevo amparo en el que reclamó 17 actos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Preso desde el domingo en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el panista recurrió a la protección de la justicia federal contra la “emisión, libramiento, autorización, registro y comunicación de la orden de aprehensión” que se le cumplimentó el jueves pasado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Así como contra la “orden expresa o implícita de trasladarlo fuera de Ensenada, Baja California. La solicitud de la orden de aprehensión. La privación material de su libertad. La retención o detención sin exhibición inmediata de una orden judicial válida”.

En consecuencia, un juez federal admitió a trámite la demanda de garantías del exmandatario, pero no hizo público si le concedió la suspensión provisional contra los actos reclamados.

Continuación de audiencia

Este martes, durante la diligencia, que se espera sea larga, la defensa del exgobernador de Baja California, encabezada por Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, y la de los otros implicados, responderán a los casi cien datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló el fin de semana pasado en la audiencia de imputación.

La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), acusa a los ocho detenidos de integrar una red criminal dedicada a introducir combustible al país sin pagar los impuestos debidos, generando un daño de más de cuatro mil millones de pesos a las finanzas públicas.

Ya espiaban a Ruffo Appel

Quince años antes de que Ernesto Ruffo Appel fuera electo como el primer gobernador de oposición en la historia de México, el Estado mexicano, por medio de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), ya le seguía cada uno de sus pasos.

En el Archivo General de la Nación (AGN) se encuentran una decena de fichas en donde se detallaban desde su fotografía, teléfono, domicilio y antecedentes empresariales.