Si tu hijo nació fuera de México pero quieres que tenga la nacionalidad mexicana, el Gobierno de la Ciudad de México comparte la siguiente información para que realices el procedimiento de una manera sencilla.

Este certificado de nacionalidad mexicana es para los nacidos en el extranjero con padres mexicanos que hayan nacido en territorio nacional y se expide al ser considerados por otro Estado como sus nacionales y así poder acceder a algún cargo o función para el que se requiera la nacionalidad.

Para poder iniciar tu trámite, es necesario enviar un correo a la dirección electrónica nacionalidad@sre.gob.mx con los documentos que se piden en un formato PDF.

Al cumplir con todos los requisitos establecidos, recibirás un correo electrónico con el nombre de “Acuse de recibido” y así poder continuar con tu trámite.

Recuerda que el pago de cualquier servicio o procedimiento deberá realizarse antes de presentar la solicitud, ya que de no ser así las solicitudes que no contengan dicho recibo no serán atendidas.