Transferencias bancarias digitales tendrán cambios en octubre

De acuerdo con la Circular Única de Bancos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicada en 2024, a partir del primero de octubre de 2025, entra en vigor el “Monto Transaccional del Usuario” (MTU), diseñado para contribuir a mejorar la seguridad de los clientes que realizan envíos de dinero a través de medios digitales.

Se establecerá un monto límite

De acuerdo con HSBC, dicho cambio implica que todas las personas que realicen envíos de dinero, a través de su app bancaria o por su banca en línea podrán establecer, a partir de ese día, un monto límite para realizar todas sus transacciones digitales a terceros.

La institución financiera recordó que los bancos en general están obligados a habilitar a partir de octubre dicho límite en su aplicación bancaria, para ponerlo a disposición de sus clientes.

Envío a beneficiarios

Así, este monto límite será independiente a la cantidad que las personas han asignado a los beneficiarios, a quienes recurrentemente envían dinero mediante canales digitales.