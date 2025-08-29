﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Transferencias bancarias digitales tendrán cambios en octubre

Agosto 29 del 2025
Transferencias bancarias digitales tendrán cambios en octubre

De acuerdo con la Circular Única de Bancos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicada en 2024, a partir del primero de octubre de 2025, entra en vigor el “Monto Transaccional del Usuario” (MTU), diseñado para contribuir a mejorar la seguridad de los clientes que realizan envíos de dinero a través de medios digitales.

Se establecerá un monto límite

De acuerdo con HSBC, dicho cambio implica que todas las personas que realicen envíos de dinero, a través de su app bancaria o por su banca en línea podrán establecer, a partir de ese día, un monto límite para realizar todas sus transacciones digitales a terceros.

La institución financiera recordó que los bancos en general están obligados a habilitar a partir de octubre dicho límite en su aplicación bancaria, para ponerlo a disposición de sus clientes.

Envío a beneficiarios

Así, este monto límite será independiente a la cantidad que las personas han asignado a los beneficiarios, a quienes recurrentemente envían dinero mediante canales digitales.

﻿