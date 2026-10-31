Transformación no se va a detener, dice a opositores

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios y no van a poder parar la transformación. Mientras no haya traición a esos principios”, afirmó la mañana de ayer viernes la presidenta Claudia Sheinbaum al destacar que 13.5 millones de mexicanos salieron de la condición de pobreza y se redujeron las desigualdades en el país.

Al lanzarse contra críticos opositores, la mandataria señaló que tienen libertad de criticar su gobierno, pero defiende el albedrío de dar a conocer siempre lo que es el “proyecto de transformación”.

En Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el origen del México Independiente sentó las bases de la libertad, democracia, justicia social e igualdad, por lo que su administración no busca tener de cerca a intelectuales que critican sus decisiones o forma de gobernar.

“Ellos añoran la democracia en la que ellos recibían cheques. Esa es la democracia que ellos defienden. Es la democracia, el chayote, esa es la que ellos defienden, la del apapacho de Aguilar Camín. Esa es la democracia que ellos defienden, la que añoran, su cercanía con el poder, las cenas a las que asistían con el presidente de la República, las reuniones privadas, los consejos que daban, el dinero que recibían”, acusó.

Sheinbaum Pardo aseguró que el crítico Héctor Aguilar Camín estuvo cerca de Carlos Salinas de Gortari y lo “traicionó” para irse con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, pues todos los expresidentes “lo apapachaban”. En ese sentido, señaló que actualmente “cada quien está en su lugar, porque nosotros no compramos a nadie, no compramos voluntades”.

Pide esperar auditoría al INE

Así también, la mandataria afirmó que primero debe realizarse una auditoría al Instituto Nacional Electoral (INE) y, posteriormente, determinar si existen elementos para presentar denuncias penales, luego de que el consejero electoral Arturo Castillo pidió que se dicte prisión preventiva contra de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

Cuestionada sobre si considera necesaria esta medida cautelar y si se conoce el paradero de Taddei Zavala, Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen elementos para proceder legalmente.

Reitera que elección de Taddei viene de Lorenzo Córdova

Y así como lo externó el jueves, la presidenta insistió en que la exconsejera traicionó la confianza del pueblo como presidenta del INE, ante el escándalo de corrupción en contratos, y volvió a señalar que llegó como consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora en 2014 con Lorenzo Córdova como presidente del consejo del órgano electoral.

“Esta -vamos a decir presunta, porque hasta que no se demuestre evidentemente-, presunta corrupción en el INE, de Guadalupe Taddei, viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde 2014, por lo menos, es más, desde 1999 en el Estado de México. Primer escándalo, 1999; segundo, 2005, con estos contratistas y aún con estos escándalos de 2005 y de 1999 en 2014 son reconocidos como contratistas del INE y de los organismos electorales estatales. Esto viene de antes”, refirió al asegurar que esto lo reconoció Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa, exconsejero electoral.

Reconoce diferencias entre AMLO y Cárdenas

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano tuvo diferencias con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, éste último lo buscó en 2018 para que se sumara a su gobierno.

Refirió que tras ganar la presidencia, López Obrador buscó al día siguiente al fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque precisó que no conoce los detalles de dicha reunión.