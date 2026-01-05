Transición pacífica a democracia en Venezuela: Partido Acción Nacional

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, se pronunció ante la grave situación que atraviesa Venezuela y señaló que la crisis política, social y humanitaria que vive es consecuencia directa de un régimen autoritario que ha cancelado la democracia, reprimido a la ciudadanía y vulnerado de manera sistemática los derechos humanos.

Aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a ese país a una de las peores crisis de su historia, con millones de personas forzadas al exilio, altos niveles de pobreza y cientos de presos políticos encarcelados por pensar distinto.

“Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un accidente ni una coyuntura aislada: es el resultado de un régimen que abandonó la democracia, desconoció la voluntad popular y utiliza la represión como mecanismo de control político”, sostuvo.