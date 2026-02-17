“Transparencia” es prioridad en la Jucopo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, aseguró que el compromiso de este órgano de gobierno del Senado de la República es trabajar con máxima transparencia y evitar la opacidad en el uso de los recursos del pueblo de México.

“Si con algo estamos comprometidos es con la transparencia, por lo que estamos trabajando precisamente con la Unidad de Transparencia y la Contraloría de esta Cámara, para revisar lo relativo a las auditorías, tanto las que realiza la Auditoría Superior de la Federación, como las que se llevan a cabo permanentemente de manera interna”, explicó.

Ignacio Mier precisó que el objetivo es facilitar el ejercicio parlamentario de las y los legisladores, así como de trabajadores y visitantes de las instalaciones.

Sobre la instalación de diferentes Comisiones Bicamerales, puntualizó que algunas derivan de mandato constitucional como la de seguridad nacional o la del Canal del Congreso. Dijo que en total son seis, por lo que posteriormente se instalarán, pero primero se deben tener los acuerdos con la Cámara de Diputados.