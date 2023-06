Transparentar recursos pide Fernández Noroña

El legislador con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, mencionó que emitirá una carta este lunes a sus compañeros para pedirles se comprometan a hacer público lo que gastan y quién lo está financiando.

Durante la asamblea informativa en el Hemiciclo a los Niños Héroes, en Coatzacoalcos, Veracruz, Fernández Noroña remarcó que él no trae dinero, sino que cuenta con el apoyo del PT para realizar la gira, al tiempo de volver a pedir al gobernador del estado, Cuitláhuac García, deje libre a los cuatro cafetaleros que están en la cárcel.

Asimismo, reiteró que no renunciará a sus aspiraciones, al tiempo de reiterar su confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó no se meterá en el proceso interno, por eso, dijo, no necesita hacerse el simpático, no bailar para ser nombrado coordinador nacional.

Por último, dijo que de ganar tomará del brazo a los demás aspirantes y juntos llegar a la meta, “lo tenemos que hacer aunque uno quede al frente”.