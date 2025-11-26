Transportistas mantendrán bloqueos

A su salida de la mesa de la que se levantaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subdirector de la Conagua, Aarón Mastache, y otras autoridades, el frente de transportistas y campesinos acusó que no hay sensibilidad política del gobierno.

“El licenciado Yáñez nos pidió que para continuar con la reunión, debíamos desalojar los puntos de protesta que están en las carreteras, y que están en los puentes internacionales y que están en las aduanas. (...) Nunca se comprometieron a nada, y nosotros obviamente no nos vamos a retirar hasta en tanto no nos den una certeza de que las cosas van a funcionar”, dijo Eraclio “El Yako” Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Hubo más de 200 reuniones con productores: Segob

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, informó que durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre las autoridades federales y los productores agrícolas, con el fin de atender sus inquietudes y avanzar en los acuerdos.

Por medio de un comunicado, explicó que desde hace meses se están llevando a cabo mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para poder garantizar la seguridad e integridad de los operadores, así como la protección a sus mercancías y la misma ruta.

¿Por qué se manifiestan?

El pasado lunes 24 de noviembre transportistas y productores agrícolas realizaron un mega bloqueo en los principales accesos del país.

Los manifestantes exigen precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

De acuerdo con Segob se registraron cierres en 17 estados, lo que está generando afectaciones a la ciudadanía y sus actividades.

En total se reportan 29 bloqueos, 17 de los cuales fueron cierres totales y el resto parciales, así como tres casetas y una aduana con presencia de manifestantes.