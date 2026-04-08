Transportistas suspenden bloqueos tras “represión”

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció la suspensión de los bloqueos carreteros en distintas partes del país tras represión en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua.

La huelga, iniciada el pasado seis de abril, comenzó tras la denuncia de la falta de respuesta del Gobierno de México ante problemas como la inseguridad, el incremento en costos operativos y la crisis que enfrenta el sector agrícola.

En su comunicado expresaron que, ante una respuesta violenta por parte de las autoridades, decidieron cancelar sus movilizaciones de forma temporal debido a que “no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan”.

No obstante, informaron que en los próximos días definirán nuevas acciones, al subrayar que el riesgo no solo proviene del crimen organizado, sino también de la respuesta institucional.

ANTAC rechazó que su movimiento tenga fines económicos y afirmó que se trata de una exigencia “moral y de supervivencia”, derivada de hechos delictivos que enfrentan en su actividad diaria.

Desalojan a campesinos

Por la madrugada del martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojó con policías antimotines, gas lacrimógeno y un carro cisterna de bomberos, a decenas de campesinos que mantenían un bloqueo indefinido sobre la carretera México-Veracruz y la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Nanacamilpa.

La intervención policial, de acuerdo con campesinos en protesta, ocurrió después de las 02:00 horas y se prolongó hasta el amanecer. Cientos de elementos antimotines irrumpieron en la zona para retirar a los manifestantes, en medio del uso de gas lacrimógeno y detonaciones de cohetones, lo que generó escenas de tensión y desconcierto entre los agricultores.

Horas después el gobierno tlaxcalteca justificó la actuación policial y expuso que, ante la negativa de los manifestantes de retirar el bloqueo, a pesar del llamado al diálogo por parte del Gobierno Federal, “el Estado se vio en la obligación de actuar”.

Liberan circulación Mexicali-Río Colorado

Así también, productores agrícolas del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, comenzaron a liberar parcialmente la circulación en ambos sentidos de la carretera federal 2, en el tramo que conecta San Luis Río Colorado, Sonora, con Mexicali, luego de iniciar una mesa de negociación con autoridades federales.

La movilización, encabezada por el dirigente agrícola Horacio Gómez Carranza y respaldada por el Frente Nacional por el Rescate al Campo Mexicano, forma parte del paro nacional convocado por el sector campesino para exigir mejores condiciones y apoyos al campo.