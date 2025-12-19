Tras 18 años, concluye huelga minera en Cananea

Después de más de 18 años de conflicto, los mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero aprobaron por unanimidad un acuerdo definitivo que pone fin a una de las huelgas laborales más prolongadas en la historia de México.

El movimiento, iniciado el 30 de julio de 2007 en la mina de Cananea, concluye con la adopción de un Plan de Solución Integral, que beneficiará directamente a más de 650 trabajadores y a sus familias.

De acuerdo con un comunicado de la Sección 65, la asamblea respaldó de manera unánime los términos del acuerdo, resultado de negociaciones en las que participaron el sindicato, el Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Gobierno del Estado de Sonora, en el marco del plan de remediación para Cananea.

La huelga estalló hace 18 años por las condiciones laborales y de seguridad en la empresa operada por Grupo México, y se convirtió en un símbolo nacional de resistencia obrera.

Acuerdo aprobado

El acuerdo aprobado contempla cinco ejes principales: una liquidación que respeta cláusulas fundamentales del contrato colectivo original; la incorporación de los trabajadores y sus familias al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); mecanismos de acceso al sistema de pensiones conforme a las leyes de 1973 y 1997; la extensión de beneficios a las viudas de los mineros fallecidos durante el conflicto; y la posibilidad de que quienes lo deseen puedan reintegrarse a laborar.

El gremio destacó que el desenlace representa una victoria de la unidad sindical. “Cananea resistió y venció”.

Este triunfo no marca el final del camino, sino la prueba irrefutable de que la unidad sindical es la vía para alcanzar la justicia.

El día de ayer, mineros de la Sección 65 y viudas, con la documentación requerida, acudieron de manera ordenada a palacio municipal de Cananea a recibir el cheque de liquidación correspondiente a la Junta de Conciliación, expedido hace 18 años al concluir su relación laboral con la Mina Mexicana de Cananea y que habían decidido no cobrar hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

Asimismo, se informó que tras diversas mesas de negociación y una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a otorgar un recurso extraordinario de 483 millones de pesos.

Dichos recursos serán entregados en una fecha aún por definir, de acuerdo con la antigüedad y el escalafón de cada trabajador al inicio de la huelga el 30 de julio de 2007.

Cananea resistió yvenció: Napoleón

El conflicto minero en Cananea, Sonora, llegó a su fin luego de que la Asamblea General de trabajadores aprobara por unanimidad el Plan de Solución Integral, confirmó Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

El dirigente sindical destacó que los mineros de la Sección 65 resistieron durante años los abusos, las injusticias y la represión, logrando un acuerdo que contempla liquidaciones, acceso a seguridad social, pensiones por cesantía y viudez, así como la opción de regresar al trabajo.

Gómez Urrutia subrayó que este acuerdo pone fin a una etapa marcada por una lucha dura y cruel, pero reiteró que la defensa de los derechos laborales continúa.

Tres mineros exigen justicia

Carlos Navarrete Aguirre informó que su lucha contra Grupo México no ha sido atendida. Argumentó hace 27 años fue despedido igual que Miguel Santos Núñez y Martín Barrios Medina de forma injustificada de la Mina Mexicana de Cananea.

“Ni cansado ni vencido, nuestra lucha no ha muerto, seguimos de pie luchando contra las injusticias. 27 años de un despido totalmente injustificado donde antes estaban corrompidas las secretarías del Trabajo por el Grupo México, con dos laudos a favor y no hemos sido reinstalados.

“Pedimos la ayuda de nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño y de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Napoleón Gómez Urrutia, de su intervención”.

Piden “que en esta negociación que hoy se dio para los mineros de la Sección 65, seamos tomados en cuenta los mineros despedidos injustificadamente y sean resueltas nuestras justas demandas”.

Miguel Santos Núñez, Martín Barrios Medina y su servidor Carlos Navarrete Aguirre “solo pedimos justicia”, reiteró.