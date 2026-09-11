Tras 2 años de suspensión Sinaloa celebrará

Con una caravana artística, cultural y de pirotecnia, este año se volverá a retomar en el Palacio de Gobierno la celebración de las fiestas patrias, con un esquema de seguridad y servicio de transportación gratuita hasta las dos de la mañana, en las que se espera una asistencia superior a las 20 mil personas.

El miércoles pasado, la gobernadora interina, Graciela Dominguez Nava, afirmó que existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo los festejos de la noche del Grito de la Independencia en los 20 municipios de Sinaloa.

Tras dos años de suspendidos este tipo de festejos, las autoridades estatales anunciaron que se tiene previsto que varios artistas, entre ellos Alex Hernández, nieto de Vicente Fernández, estén presentes en la noche mexicana en la capital del estado.

Las autoridades de seguridad pública adelantaron que se va a instalar una unidad móvil del C4, a fin de controlar las comunicaciones y la operatividad de vigilancia en torno al evento.