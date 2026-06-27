Tras 20 horas atrincherado, hombre sale de vivienda

Miguel “N” decidió salir después de más de 20 horas de permanecer atrincherado al interior de un domicilio y con seis personas de su familia como rehenes, a quienes retuvo amagándolos con armas de fuego en la colonia Los Héroes Tecámac.

El hombre de aproximadamente 35 años salió caminando del domicilio situado en la calle Jesús García para subirse a una camioneta blanca.

De acuerdo con reportes, ayer se presentaron en su domicilio integrantes de un centro de rehabilitación y cuando pretendían dialogar con Miguel “N”, este se encerró en el domicilio y su esposa notificó a las personas al exterior que estaba armado.

Samuel Campos, miembro de un centro de rehabilitación en el Estado de México, informó a medios de comunicación que el hombre habría estado bajo los efectos de una sustancia nociva conocida como cristal.

Además, explicó que Miguel “N” se atrincheró dentro de la vivienda y tomó como rehenes a tres menores de edad, quienes serían sus hijos, así como a sus suegros y a su esposa.