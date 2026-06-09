Tras 30 años en el tricolor renuncia Erubiel Alonso

El diputado federal por Tabasco, Erubiel Alonso Que, presentó su renuncia a 30 años de militancia en el PRI y anunció su adhesión a Movimiento Ciudadano (MC).

Durante una entrevista en la XEVT, ventiló que desde hace muchas semanas analizó la decisión y determinó buscar desde otra trinchera la posibilidad de construir su proyecto para una candidatura por la alcaldía de Centro, asegurando que, de acuerdo a números propios, es MC el partido que tiene la posibilidad de ganarle a Morena.

“El día de hoy me dirijo a ustedes para compartirles una decisión de profunda trascendencia en mi vida política y profesional. Hace unos minutos presenté mi renuncia al PRI, 30 años de trayectoria. Tomar este camino obedece a un proceso de reflexión personal”, señaló.

“Quiero ser muy claro, esta decisión no busca señalar ni dividir. Sin embargo, los ciclos concluyen y hoy mi convicción me llama a enfocar toda mi experiencia, energía, capacidad hacia una trinchera distinta, la de la participación abierta, el diálogo permanente con las y los ciudadanos”, reveló con lágrimas en los ojos.

No obstante, aclaró que su adhesión a MC no garantiza que le sea concedida en automático la candidatura, sino que será encuestado junto a otros cuadros de este partido y de no resultar ganador de las mediciones, se sumará a quien quede.