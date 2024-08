Tras abucheo, AMLO y Claudia rescatan a Alfaro

López Obrador aseguró que es maderista porque es partidario del sufragio efectivo no reelección. El Universal

Ante una serie de abucheos contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, salieron en su defensa pidiendo respeto, y asegurando que en una democracia se escucha a todos.

Durante el Plan de Justicia para la reparación integral de los daños de los pueblos campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, decenas de personas comenzaron una “guerra” de porras en favor y en contra del mandatario estatal, lo que ocasionó que López Obrador, Sheinbaum Pardo, y Beatriz Gutiérrez Müller—quien se encontraba en el escenario principal—pidieran con su mano bajar la voz y calma, para que dejarán hablar a Alfaro.

Ante la insistencia de los asistentes de seguir con porras y abucheos, Claudia Sheinbaum fue la primera que pidió a los asistentes que lo dejarán emitir su discurso.

Posteriormente, el presidente dijo que “todos deben ser escuchados porque la democracia es pluralidad, no es pensamiento único, eso es la dictadura, en la democracia debemos aprender a respetar y un acto tan importante como este, y vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria”.

Pese a los llamados del mandatario federal y la próxima presidenta, se mantuvieron los abucheos y porras, pero con menor intensidad.

Respetar a los adversarios: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo que la esencia de la democracia es actuar respetando a los adversarios, no verlos nunca como enemigos a destruir sino como adversarios a vencer.

“[…] pero siempre con argumentos y siempre buscando el bienestar general por encima del interés personal o de grupo, o también de partido tan legítimo que sea este el interés del pueblo y de toda la nación”, destacó López Obrador al reconocer la coordinación que tuvo con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en construcción de la presa del Zapotillo.

Bromea con su jubilación

A 45 días de dejar su cargo, el presidente López Obrador bromeó al mencionar que le faltan unos cuantos días para dejar la Presidencia de la República: “45 (días), no, menos, como 40, no menos como 50 (días)… pero me voy muy contento por varias razones, primero porque cumplimos nuestro propósito de hacer el bien sin mirar a quien; ayudamos a mucha gente, […] lo segundo es que (Claudia Sheinbaum) es una mujer inteligente e incorruptible, y lo tercero que más me importa, es que tiene sentimientos y de buen corazón”.

Agregó: “Me retiro y me jubilo porque ya tengo muchos años en esta lucha, casi 50 años, ya no ando tan bien de la carrocería, pero eso sí, me pusieron motor nuevo, hace dos meses y medio desde este triunfo, pero cerré mi ciclo”.