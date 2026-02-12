Tras acusación continúa baja de vicealmirante

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, sufrió un revés en su intento por ser reinstalado como miembro activo de la Secretaría de Marina (Semar).

Y es que un juez de Distrito le negó la suspensión provisional en el amparo que tramitó para que no se le diera de baja de la dependencia, producto del proceso penal que enfrenta por el caso de huachicol fiscal en las aduanas controladas por la Semar.

Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en materia Administrativa, resolvió que conceder la medida de protección al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, contravendría disposiciones de orden público y se perjudicaría a la sociedad, la cual está interesada en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo con los principios de legalidad y honradez.

Farías Laguna aún puede impugnar la resolución ante un tribunal colegiado, mismo que tendrá 48 horas para resolver.