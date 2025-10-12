Tras asesinato de cura realizan caravana

Sacerdotes, religiosos y feligreses realizaron una caravana por la paz en Chilpancingo para exigir un alto a la violencia tras el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien estuvo desaparecido dos días.

Alrededor de las 10 de la mañana del sábado, unos 50 vehículos salieron del punto conocido como Tierra Piedras, pasaron por el centro, atravesaron la ciudad de norte a sur, hasta llegar al Santuario de los Mártires, ubicado en la colonia Atlitenco de Altamira.

En la caravana, los participantes colocaron globos color blanco en los vehículos y durante todo el camino fue sonando sus cláxones, además de ir rezando. En el recorrido también se escuchó la exigencia de que se termine la violencia en Guerrero y el país.

Detención

La tarde del viernes, el gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó de la detención de un hombre como presunto implicado en el asesinato de Bertoldo Pantaleón.

En un comunicado, informó que aprehendió a un hombre que identificaron como Miguel Ángel “N”, acusado por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe. La detención ocurrió en Chilpancingo.

También se informa que en la operación participó la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el Ejército, la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

En el comunicado no se informó si el detenido se trata del supuesto chofer, que, según el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, es el principal sospecho del asesinato del sacerdote.

Sin embargo, en la comunidad de Mezcala los pobladores contradijeron esa versión; afirmaron que el sacerdote no contaba con chofer y se movía solo y en ocasiones acompañado por religiosas en el territorio que abarcaba su parroquia.

Bertoldo Pantaleón fue hallado muerto la tarde del lunes en una brecha a unos metros de la carretera federal Acapulco-México a la altura de la comunidad de Milpillas, en Eduardo Neri.

El cadáver de Bertoldo Pantaleón estaba dentro de una camioneta y tenía señas de impacto de balas.