Tras comer tamales niña da positivo a fentanilo

El martes 17 de febrero, la Secretaría de Salud de Puebla informó que una menor de 10 años dio positivo a fentanilo, tras intoxicarse luego de consumir alimentos en la vía pública en el municipio de Huauchinango.

En el mismo hecho, otros seis menores, de entre 2 y 11 años de edad, fueron trasladados e ingresados al hospital al presentar síntomas de intoxicación, presuntamente relacionados con el consumo de tamales.

La dependencia no precisó si el resultado positivo a fentanilo también se detectó en los otros menores; en tanto, los seis restantes continúan bajo valoración médica.

Tras darse a conocer el caso de la posible intoxicación de menores por la ingesta de tamales contaminados con fentanilo, el embajador Ronald Johnson lamentó el caso a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Señaló que esta droga sintética no distingue nacionalidades y advirtió que «tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso».