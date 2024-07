Tras lamentar el nivel “vergonzoso” del debate en redes sociales entre el dirigente del PAN, Marko Cortés, y el expresidente Felipe Calderón, el senador panista, Damián Zepeda, advirtió que, si quiere sobrevivir, el partido debe reinventarse, acercarse a la gente, romper su alianza con el PRI y democratizar su vida interna.

Denuncia

En entrevista, el legislador por Sonora denunció que el PAN tiene dueño y está alejado de la ciudadanía. Señaló que es inaudito que con una derrota como la sufrida el pasado 2 de junio, la dirigencia del blanquiazul afirme que se va satisfecha con el deber cumplido, en lugar de ser autocrítica y reconocer que Acción Nacional está en el peor momento de su historia.

Historia

“Que una candidata presidencial haya tenido 60% de los votos, en este caso Claudia Sheinbaum, no se veía desde hace 42 años en México. Te tienes que ir a Miguel de la Madrid para encontrarte una derrota o un triunfo tan abismal como este. (…) El peor resultado que hemos tenido en la historia reciente del país. Es que de veras no sé dónde están; yo por eso lo que invito al PAN es que haga una reflexión, no estamos para celebrar, estamos para reinventarnos o morir”, enfatizó.