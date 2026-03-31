Tras encontronazo, Castillo pide respeto a investidura

Luego de que la semana pasada se registró un fuerte enfrentamiento entre la senadora Lilly Téllez, del PAN, y Saúl Monreal, de Morena, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, hizo un llamado a elevar el debate durante las sesiones.

En un video difundido en redes sociales, la legisladora de Morena pidió a las y los senadores tener respeto a la investidura y altura de miras.

“Desde esta presidencia de la Cámara de Senadores y Senadoras no me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras. Que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura, ¿de cara a quién?, al pueblo de México”, enfatizó.

Laura Itzel Castillo reconoció que en todos los ámbitos de la vida nacional debe haber pluralidad y tiene que haber diferentes puntos de vista, distintas opiniones, “pero todos podemos expresar nuestro punto de vista y construir acuerdos importantes”.