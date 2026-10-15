Tras llamar AMLO metiches a embajadores, responde Salazar

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reaccionó a los dichos del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en su reciente reaparición afirmó que los embajadores estadounidenses “han sido metiches” y “presionan”.

“Lo importante es de mirar hacia el futuro y para tener una relación entre Estados Unidos y México, se requieren líderes buenos que tengan una comunicación verdadera y ese es el papel del embajador. Yo con mucho orgullo fui el embajador de Estados Unidos en México, tuve muchísimas reuniones con el presidente López Obrador y coincidimos en mucho.

“Entonces, yo miro hacia adelante, la importancia es que se entienda la historia entre Estados Unidos y México porque eso es mucho muy importante, y también que se trabaje así como vecinos para siempre. Eso es lo que espero con la presidenta (Claudia) Sheinbaum, con los presidentes que vengan de Estados Unidos, con los embajadores en el futuro”, respondió a El Universal en su regreso a México para promocionar su libro en español “Fronteras. Mi lucha por una América Unida”.