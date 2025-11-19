Tras marcha, cierran filas con Sheinbaum

Senadores y diputados oficialistas respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las manifestaciones ciudadanas del pasado 15 de noviembre.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, acusó a la derecha y al empresario Claudio X. González y Roberto Madrazo de estar detrás de estas protestas.

“No hay crimen perfecto” dijo Adán Augusto López al dar a conocer los nombres de varios jóvenes activistas que participaron.

Ricardo Monreal, coordinador en San Lázaro, dijo que es un cierre de filas de legisladores de Morena, PT y PVEM con la presidenta.

Monreal afirmó que en la confrontación mediática que se ha suscitado por la violencia generada durante la marcha de la autodenominada Generación Z, “Morena, PVEM y PT cerramos filas con la presidenta”.

Gobierno Federal debe tener mucha tolerancia

En entrevista al interior del recinto legislativo de San Lázaro, el líder parlamentario dijo que el Gobierno Federal debe tener mucha “calma” y “tolerancia”, pero advirtió que no se debe permitir el uso de la violencia como un método de diálogo.

Monreal Ávila, llamó a las y los jóvenes a manifestarse, pero de manera pacífica.

“Que se manifiesten pacíficamente, que actúen en razón de sus convicciones, en razón de su conciencia, en razón de sus principios, pero que no se dejen, que no permitan que la violencia sea un método. Eso sí, no. Nunca”, indicó.

El morenista rechazó los ataques a la titular del ejecutivo, en donde la responsabilizan por las agresiones que policías cometieron contra manifestantes.

“Nosotros tenemos definición, tenemos claridad en los objetivos y obviamente rechazamos los ataques, los denuestos contra la presidenta que son, de manera injustificada, expresados recurrentemente. Nosotros vamos a cerrar filas con ella. La mayoría calificada, PT, Verde y Morena, siempre estaremos dispuestos a defender la legitimidad, la legalidad de una presidenta que está poniendo el ejemplo en el mundo como buena presidenta y como buena conductora del país”, sentenció.