Tras mil 224 días, reabren la Línea 1 del Metro

Mil 224 días después, la Línea 1 del Metro volverá a dar servicio completo de Pantitlán a Observatorio.

La tarde de ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reabrió el tramo faltante de Juanacatlán a Observatorio, por lo que el recorrido ya se podrá hacer completo, desde las 13:30 horas, de terminal a terminal, en ambos sentidos, en un lapso de 40 minutos.

Las obras de remodelación de la Línea 1 del Metro comenzaron el 11 de julio de 2022 y se tenía previsto concluirlas en agosto de 2023, pero estos trabajos se prolongaron por más de dos años.

Sin embargo, Brugada Molina dejó claro que esta renovación fue la más rápida del mundo.

La mandataria capitalina reconoció la visión de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum por haber comenzado la renovación de la Línea 1 del Metro en julio de 2022.

Inversión

Precisó que estos trabajos tuvieron una inversión de 37 mil millones de pesos y que se renovó por completo el sistema de vías, se compraron 39 trenes, y se garantiza una accesibilidad universal, y reiteró que estos trabajos se hicieron en el menor tiempo posible.

A su vez, comentó que ahora tenemos un Metro para otros 50 años, y destacó que la estación Observatorio, donde se dio la ceremonia oficial de apertura, se convierte en el nodo de conectividad más importante de la zona metropolitana, pues, con los diferentes medios de transporte, se conectará Toluca con Chalco.

Por último, Brugada Molina, recalcó que el costo del boleto del Metro no aumentará y se mantendrá en cinco pesos.

Concluyen exitosamente

Guillermo Calderón, asesor de movilidad del Metro, recordó que estos trabajos de remodelación los comenzó la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, y hoy son concluidos “exitosamente” por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien, dijo, semanalmente supervisaba el avance de las obras y nos daba “uno que otro jalón de orejas”.

Estimó que con la Nueva Línea 1 el recorrido de Observatorio a Pantitlán será de 40 minutos, que el servicio se brindará en 39 trenes nuevos, y que al día podrán ser transportados 850 mil usuarios.

El director del STC, Adrián Ruvalcaba, subrayó que el Metro está listo para prestar el servicio total de Pantitlán a Observatorio y “podemos decir que vamos a funcionar con éxito”.

Tras el acto protocolario, las y los invitados especiales subieron al metro y realizaron un recorrido por algunas estaciones de esta Nueva Línea 1.