Tras paro, módulos de atención reanudan servicio

El Instituto Nacional Electoral (INE), desde ayer martes, reanudó el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del país, luego del paro de labores para exigir mejoras salariales y el acuerdo de aumentar 6 % el salario de las y los trabajadores.

Además, el Instituto a cargo de manera provisional por la consejera presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, estableció una serie de compromisos para lograr las mejoras laborales que exigen los integrantes del INE todo territorio nacional.

En un comunicado, el organismo electoral detalló que “busca avanzar en el fortalecimiento de las condiciones laborales de su personal y garantizar la continuidad y calidad de los servicios que ofrecen los Módulos de Atención Ciudadana a la población”.

Finalmente informó que se acordó revisar y analizar, conforme a la disponibilidad presupuestal, un incremento a los gastos de campo para el personal de los MAC Itinerantes.