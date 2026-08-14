Tras pleito, Rabadán da jalón de orejas a diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, informó que como parte de su compromiso, se comunicó con los legisladores Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI), quienes el miércoles protagonizaron un pleito entre jaloneos, insultos y empujones en el marco de la Comisión Permanente en el Senado.

Por medio de redes sociales, la diputada panista compartió que con mucho respeto a las posiciones ideológicas y personales, les exigió que se conduzcan con “civilidad” y les pidió crear espacios de diálogo constructivo.

Agregó que ambos diputados federales de Morena y el PRI fueron respetuosos a su llamado y destacó la importancia de que “estos episodios no le ayudan a México”.

Episodio de dimes y diretes

El miércoles, ambos diputados protagonizaron un episodio de dimes y diretes entre acusaciones de narcotráfico y censura que comenzó cuando el priista lanzó comentarios diciendo que Arturo Ávila es el “vocero del narco” y “representa al crimen organizado”.

En respuesta a los señalamientos, el morenista arremetió diciendo que Mancilla era “el porro de ‘Alito’”, en referencia a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional y quien hace un año protagonizó una trifulca con Gerardo Fernández Noroña en plena sesión legislativa.

“Este pinche asesino me está amenazando, cobarde, eres un pinche narco, ¿por qué huyes?”, respondió el priista ante los comentarios de su opositor.

Aunque el pleito no pasó a los golpes, se registraron algunos empujones y por un momento ambos legisladores quedaron frente a frente entre el bullicio de más diputados y medios de comunicación.

Luego del episodio, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, condenó el altercado y acusó que “el PRI responde con violencia” y que “cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia” y a las amenazas.

En redes sociales, la lideresa nacional respaldó al diputado Arturo Ávila y afirmó que seguirán denunciando que “Alito” Moreno “es un corrupto y traidor a la patria”.