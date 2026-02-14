Tras salir de cárcel, exedil de Macuspana presume bótox

Tras anunciar que buscará por tercera ocasión la alcaldía de Macuspana, el exalcalde José Eduardo “Cuco” Rovirosa Ramírez presumió en redes el nuevo rostro con el que caminará por el voto en caso de logar la candidatura.

“¡¡Dios perdona, pero el tiempo a ninguno!! Sí se puede mejorar la imagen a pesar de cualquier edad. No es cuestión de belleza es cuestión de motivación. #CucoVuelve”, escribió el político tabasqueño en su cuenta de Instagram.

El texto publicado fue acompañado de varios videos en los que junto a un médico explica el procedimiento de inyección de bótox en la cara, al que es sometido para eliminar arrugas y verse más joven.

Y es que, a sólo unos meses de que le fuera otorgada la libertad condicional, “Cuco” Rovirosa reveló a los medios que buscará ser nuevamente candidato a la alcaldía de Macuspana en 2027, aunque aún no tiene partido.

El exedil del PRI fue detenido el 7 de marzo de 2022 por el delito de peculado en la causa penal 069/2021, y el 30 de mayo de 2025, salió de prisión por un cambio en la medida cautelar para poder llevar su proceso en libertad.

Cabe señalar que, José Eduardo Rovirosa Ramírez ha sido alcalde del municipio de Macuspana en dos periodos distintos: 2001–2003 y 2016-2018 ambos bajo las siglas del PRI y aunque en 2021 fue nuevamente candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES), fue derrotado en las urnas.