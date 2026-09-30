Tras ser localizado, Amílcar Olán desaloja casa

A unos días de que Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, fuera visto en Suiza por el reportero de Azteca Noticias, Irving Pineda, corre la versión de que el empresario tabasqueño dejó el lujoso recinto.

Así lo dio a conocer el periodista Claudio Ochoa, quien señaló este dato al mencionar que la propiedad se encuentra disponible para su renta por 15 mil francos, lo que equivale a poco más de 323 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con la página Homegate.ch, un portal popular en dicha región, la residencia se ubica “en la codiciada zona de Montagnola–Gentilino” y está diseñada para “aquellos que aprecian el espacio, la luz natural, la privacidad y las hermosas vistas”.

Según el reporte de Irving Pineda, quien viajó en búsqueda del empresario y siguió su pista por algunos días, vivía aislado en Lugano en compañía de su esposa, sus dos hijos y “una señora que le ayuda con las labores de la limpieza”; sin embargo, no quiso hacer declaraciones y mostró una actitud agresiva.