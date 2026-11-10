Tras sus dichos, Vicente Fox niega fraude en elección

El expresidente Vicente Fox Quesada salió a aclarar sus propios dichos, después de que aseguró a medios de comunicación que en el año 2006 hizo que Felipe Calderón ganara las elecciones presidenciales y que no cedería el poder a alguien que no fuera del PAN, su partido político.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el exmandatario guanajuatense dijo que con esa expresión se refería a que hizo ganar a su compañero de partido “haciendo buen gobierno, gobierno honesto, honesto con resultados y buen trabajo” para impulsar a su sucesor.

“Calderón hizo su trabajo, lo hizo intensamente durante la campaña. Y los mugrientos de Morena se encargan de distorsionar toda la realidad. Nosotros dimos resultados, lo hicimos bien, ahí están los números y las estadísticas”, expresó el panista, quien llegó a la silla presidencial en el año 2000 después de casi siete décadas de gobernanza priista ininterrumpida.

Fox Quesada, ahora opositor al Gobierno Federal, defendió que no violó ninguna regla electoral durante los comicios del 2006, una jornada electoral que ha sido señalada históricamente por el oficialismo como fraudulenta.

El exmandatario federal reconoció que tuvo un “interés legítimo” en que la sucesión presidencial se quedara en las manos del panismo, acción que calificó como democrática.

“No hubo ni madres, no hubo fraude alguno. Ni de parte de Calderón ni de parte mía. Les ganamos a la buena, como debe ser: democráticamente”, garantizó el panista.

Estos dichos del guanajuatense han sido criticados por líderes morenistas.