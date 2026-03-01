Tras violencia turistas visitan Puerto Vallarta

Las calles del malecón de Puerto Vallarta lucen nuevamente concurridas, con actividad comercial en proceso de reanudación y turistas que pasean frente al mar, luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026.

Tras el operativo de fuerzas federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la zona turística muestra señales de recuperación. Comerciantes han comenzado a abrir sus establecimientos y prestadores de servicios reportan un flujo constante de visitantes.

Durante un recorrido se observó movimiento regular en el malecón, uno de los principales atractivos del destino. Familias, parejas y grupos de turistas caminan, toman fotografías y disfrutan de la vista al océano.

Algunos visitantes señalaron que pasean sin preocupación aparente, confiados en la presencia de autoridades y en el retorno paulatino de la calma en este destino turístico de Jalisco, cuya economía depende en gran medida de la afluencia turística.