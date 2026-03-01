﻿﻿
Tras violencia turistas visitan Puerto Vallarta

Marzo 01 del 2026
Las calles del malecón lucen nuevamente concurridas. Cortesía
Las calles del malecón de Puerto Vallarta lucen nuevamente concurridas, con actividad comercial en proceso de reanudación y turistas que pasean frente al mar, luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero de 2026.

Tras el operativo de fuerzas federales para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la zona turística muestra señales de recuperación. Comerciantes han comenzado a abrir sus establecimientos y prestadores de servicios reportan un flujo constante de visitantes.

Durante un recorrido se observó movimiento regular en el malecón, uno de los principales atractivos del destino. Familias, parejas y grupos de turistas caminan, toman fotografías y disfrutan de la vista al océano.

Algunos visitantes señalaron que pasean sin preocupación aparente, confiados en la presencia de autoridades y en el retorno paulatino de la calma en este destino turístico de Jalisco, cuya economía depende en gran medida de la afluencia turística.

