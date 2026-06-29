Tras visita de rey, respaldan liderazgo de Sheinbaum

Tras la visita del rey de España a México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció el liderazgo y defensa de la soberanía nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy reconocemos nuevamente su liderazgo y además su firme defensa de la soberanía nacional. Y desde este lugar, desde Magdalena Contreras, le decimos: presidenta, no estás sola, aquí está tu pueblo”, indicó.

Subrayó que la presidenta Sheinbaum no está sola, pues millones caminan con ella. “Millones y millones caminamos con usted, presidenta, en la defensa de la soberanía nacional, de la justicia y de la dignidad de nuestra nación”.

Obra

La jefa de Gobierno inauguró la Utopía Cen Tlalli Ocotepec en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, en beneficio de más de 72 mil personas de la alcaldía Magdalena Contreras.

“Esta nueva utopía que estamos inaugurando el día de hoy, es la primera utopía del poniente de la ciudad de México. La primera utopía de más de 30 mil metros cuadrados en la periferia de la Magdalena Contreras, que es donde más se necesita. Y recordar que las utopías son parte del segundo piso de la transformación del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.