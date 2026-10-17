Trasladan a 49 reos de Sinaloa a Chiapas

A una semana de los enfrentamientos en el penal El Castillo, de Mazatlán, que dejaron 11 reos fallecidos, un grupo de presos fueron trasladados a Chiapas, para ser recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15 del municipio de Villa Comaltitlán. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el traslado de los condenados se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

“Ningún cargo puede utilizarse para intimidar”

Luego de la detención del alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez y de una funcionaria, por su probable participación en el delito de extorsión agravada, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefania Mercado advirtió que “ningún funcionario está por encima de la ley” y que “ningún cargo puede utilizarse para intimidar, amenazar, extorsionar o abusar de la confianza” de la ciudadanía.