Trasladan a Ángel Félix Gallardo a un hospital

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, de 80 años, fue trasladado del penal de Puente Grande a un hospital privado en Guadalajara por complicaciones de salud.

De acuerdo con fuentes de gobierno estatal, el exlíder del Cártel de Guadalajara tiene varios padecimientos y desde 2022 ha solicitado al Gobierno Federal continuar sus condenas, de 37 y 40 años, en prisión domiciliaria en una finca de Zapopan que ya fue aprobada; sin embargo, el traslado no se ha concretado por la falta de un dispositivo de monitoreo que las autoridades consideren adecuado.

El movimiento hacia el hospital se realizó la mañana de ayer viernes después de que el asesino intelectual del agente de la Administración para el Control de Drogas (por sus siglas en ingles, DEA) Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala presentara poca oxigenación en la sangre.

El traslado del capo es custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad que resguarda el hospital donde recibe atención.

Tras los asesinatos ocurridos en 1985, Félix Gallardo fue arrestado en Guadalajara en abril de 1989 en Zapopan y recibió condena en 2017.

Hasta ahora no se ha reportado cuál es su estado de salud, pero desde que solicitó el arresto domiciliario, el principal argumento es que las enfermedades que tiene lo deterioran rápidamente.