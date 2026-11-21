La Secretaría de Marina (Semar) informó que Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, identificado como líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, un grupo vinculado a “Los Mayos”, fue trasladado vía aérea a la Base Aeronaval en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El envío a la capital del país también incluyó a otros cinco integrantes del mismo grupo criminal que fueron detenidos el jueves junto a “El Pagador” en un domicilio ubicado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Raymundo Pedro Morales, el traslado ocurrió ayer vía aérea con apoyo de personal de la Semar y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes posteriormente pusieron a lo detenidos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

En un video compartido por la Marina, se observa el traslado de los seis presuntos criminales en una aeronave de la dependencia, así como personal federal de seguridad liderando las acciones.

Grupo criminal afín a “Los Mayos”

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), el grupo “Fuerzas Especiales Avendaño” es vinculado a varios delitos y a laboratorios clandestinos ubicados en Chiapas.

A dicho grupo criminal que lidera “El Pagador” se le atribuyen ilícitos como el homicidio de 19 personas en La Concordia, mientras que en Culiacán se le atribuye el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad, así como el homicidio de Adal Peña, “El Tata”.

Vinculado a hallazgo de 20 cuerpos en 2025

Además se le vincular por su presunta relación con el hallazgo de 20 cuerpos, cuatro de ellos colgados de un puente en junio de 2025.

Señaló que, en este tema, la petición de información sobre lo que tiene la FGR de sus investigaciones sobre estas dos personas ya se cumplió, por lo que cuando se tengan los datos, se va a trabajar en el ámbito de la competencia que le corresponde a la autoridad judicial.