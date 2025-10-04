Trasladan a Duarte a la Ciudad de México

El exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, será trasladado a la Ciudad de México (CDMX), para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Según se detalló, el trasladado es con la finalidad de comparecer ante la FGR en atención a una diligencia legal correspondiente a su proceso judicial.

Dicha comparecencia se lleva a cabo en cumplimiento al oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, emitido por esta autoridad el pasado 19 de septiembre de 2025.

Por lo que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, autorizó el traslado del imputado para cumplir con esta actuación procesal, una vez realizada la revisión correspondiente de la solicitud.

De esta manera el TSJ, dijo que realiza todas las diligencias en total cumplimiento y apego estricto a la ley.