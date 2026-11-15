Trasladan a Gabito Ballesteros a la FGR

El concierto de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, fue suspendido luego de que el cantante interpretara dos canciones que no estaban incluidas en el repertorio previamente autorizado por las autoridades por considerar que hacen apología del delito.

De acuerdo con el Comité Organizador, antes de su presentación el artista entregó una lista de canciones que fue revisada y autorizada. En ella se excluyeron expresamente los temas que contravienen las disposiciones vigentes en Querétaro sobre la promoción de la violencia y el crimen organizado en espectáculos públicos.

Sin embargo, durante la presentación interpretó una primera canción no autorizada, por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino para detener la actuación y recordarle el compromiso adquirido. El cantante regresó al escenario, pero interpretó un segundo tema, identificado como “AMG”, por lo que las autoridades ordenaron la suspensión definitiva del concierto.

Después de que se interrumpiera el sonido, Ballesteros subió a su camioneta y permaneció en el vehículo sin descender para dialogar con las autoridades. Posteriormente, bajo un operativo de la Policía Estatal, se solicitó una grúa para trasladar la unidad, con el artista a bordo, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

#Detienen a seis tras concierto

Luego de la intervención policial tras la presentación de Gabito Ballesteros, derivó en el aseguramiento de dos armas de fuego y la detención de seis personas, aunque los hechos quedaron registrados en dos procedimientos distintos ante la FGR.

En el comunicado DPE/5198/2026, la FGR detalló que inició una carpeta de investigación por la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares. En este expediente fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal cinco hombres identificados como Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”.

El segundo aseguramiento corresponde a otro hombre, a quien se le encontró un arma de fuego en el exterior de la camioneta. Este caso también fue turnado a la FGR, pero quedó integrado en una carpeta de investigación distinta.