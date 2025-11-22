Trasladan a penal a implicado en el asesinato de Manzo

Luego de ser detenido en la ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía de Michoacán cumplimentó la orden de aprehensión a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, como uno de los principales operadores en el asesinato el pasado 1º de noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Es operador criminal en al menos cuatro regiones de la entidad, bajo las órdenes de Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, fue también trasladado a un penal federal.

Mediante comunicado, la FGE indicó que, resultado de un trabajo de inteligencia exhaustivo y coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Jorge Armando “N”.

Más implicados

Señaló que la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso ejerció la acción penal en contra de El Licenciado, al reunir datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y sobre todo científicos, que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde.

La FGE explicó que las investigaciones realizadas bajo una estrecha coordinación con las autoridades federales establecieron que durante la agresión participaron tres hombres: Víctor Manuel “N”, identificado como el agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos; Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes realizaron labores de seguimiento y logística. Recordó que ambos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, en hechos que podrían estar relacionados con un intento de frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles vínculos entre los participantes.

El Ministerio Público (MP) solicitó la respectiva orden de aprehensión ante un juez de control, la cual fue obsequiada y este viernes cumplimentada por personal de la FGE, SSPC y SSP, “consolidando un avance significativo en el esclarecimiento de este hecho que generó un profundo agravio social”.

Bajo un operativo de seguridad interinstitucional, el detenido fue trasladado a un Centro Penitenciario Federal, para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, todo ello en apego al respeto de sus Derechos Humanos.