El juez penal de Garantías, Osmar Legal, ordenó este lunes trasladar al expresidente Santiago Peña desde una unidad castrense donde cumple prisión preventiva desde hace 10 días tras la intervención de Ueno bank a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, la capital de Paraguay.

La decisión se produce después de que el presidente Pedro Alliana, destituyera al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Daiub, hasta donde había sido trasladado Peña, tras las denuncias sobre los presuntos privilegios concedidos. En el documento, el juzgador insta a las autoridades de la prisión a establecer “todas las medidas de seguridad necesarias”.