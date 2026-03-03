Trasladan restos de Nemesio a panteón

La mañana de ayer lunes la carroza con los restos de Rubén Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, y fue llevado al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan.

“El Mencho” murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que desató una serie de narcobloqueos y actos violentos en 23 estados de todo el país.

El velorio se llevó a cabo durante el domingo. Hasta la funeraria llegaron numerosos arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban. En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales.