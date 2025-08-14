Traslado de capos a EE. UU. decisión soberana

Después de la entrega a Estados Unidos de 26 criminales considerados de "alto nivel", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "la decisión es por la seguridad del país" que tomó el Consejo Nacional de Seguridad.

"En todos estos casos, los casos de extradición, de envío de estos miembros de la delincuencia organizada. La decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas.

"No tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tiene peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas", dijo Sheinbaum Pardo.

"Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad del país", insistió.

Reacciona a alerta de viaje de EE. UU.

En otro tema, la mandataria reaccionó a la actualización que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos de su alerta de viajes, para incluir por primera vez el factor "terrorismo".

"Eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo, ahora usan esta palabra porque así nombraron a los cárteles", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que nuestro país es el principal destino para vacacionar de las personas estadounidenses, y pese a esta alerta siguen visitando México.

"Bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí. Y bueno, el Sureste, la Península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos, México", dijo.

Se han recaudado 180 mmdp adicionales en aduanas

La presidenta además, destacó que de enero a julio se han recaudado 180 mil millones de pesos adicionales de enero a julio en las aduanas del país.

"El lunes tuvimos reunión de Aduanas, yo dije que eran 150 mil millones, son 180 mil millones de pesos adicionales que se han recaudado de enero a julio en aduanas, 180 mil millones de pesos".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que se han simplificado los trámites en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que ha ayudado al pago de impuestos, tanto de pequeños contribuyentes como de grandes empresarios.

Cuestiona por qué ministra convocó a sesión extraordinaria

Así también, la presidenta cuestionó por qué el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alargó su despedida, luego de que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes en la que resolverán casos en material electoral.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "ya viene la nueva Corte" y que lo cierto es que los actuales ministros y ministras "ya se van".

"Ya viene la nueva Corte, llega aire fresco al Poder Judicial", comentó.

"Habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria, a lo mejor van a resolver los impuestos", declaró en alusión al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Primeros "Olinia", a mediados del próximo año

Y al calificarlo como un "proyecto hermoso", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se busca tener los primeros vehículos eléctricos "Olinia" a mediados del próximo año, para que a partir de ahí iniciar el desarrollo de la producción de estos vehículos, cuyo costo no superará los 150 mil pesos.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que estos automóviles serán eléctricos, por lo que no contaminan, y los cuales se podrán conectar en cualquier conexión de cualquier lugar.

Informa Claudia a Congreso que realizará visita oficial a Guatemala

Finalmente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde informó que se ausentará del territorio nacional este viernes 15 de agosto, y regresará el mismo día, para realizar una visita oficial a Guatemala y sostener encuentros bilaterales con los mandatarios de ese país y de Belice.

Durante esta visita, la presidenta Sheinbaum tendrá un encuentro bilateral con el mandatario guatemalteco para dialogar sobre temas de interés común.