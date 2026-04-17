Tratará Ebrard con EUA apertura a ganado mexicano

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en la reunión que sostendrá este lunes con autoridades comerciales de Estados Unidos se mencionará la reapertura de la frontera al ganado mexicano, cerrada por la presencia del gusano barrenador, aunque aclaró que no será uno de los temas centrales del encuentro.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard explicó que la agenda con el representante comercial estadounidense estará enfocada en productos de exportación como tomate, aguacate y frambuesas, así como en temas relacionados con cuotas compensatorias.

No obstante, señaló que aprovechará el encuentro para plantear la preocupación del sector ganadero mexicano.

“El lunes no tenemos prevista una sesión sobre el tema del ganado porque no le corresponde al área responsable en Estados Unidos, pero sí tenemos relación con el sector agropecuario y seguramente se le va a mencionar este tema”, dijo.

El funcionario aseguró que la Secretaría de Agricultura reporta avances en las gestiones para la reapertura y que México ha cumplido con los acuerdos solicitados por las autoridades estadounidenses.

“Tenemos una visión de que estamos cumpliendo los compromisos de México, entonces esperamos que pronto se resuelva eso”, expresó.

Celebra eliminación de aranceles de la UE

En otro tema, el titular de la Secretaría de Economía, destacó la eliminación de aranceles con la modernización del tratado con la Unión Europea.

Ebrard explicó que se elimina “un gran número de aranceles” en diversos sectores.

“¿Cuáles serían los más favorecidos? Todo el sector agropecuario en primer lugar. Dejamos de tener aranceles casi en todo.

Y la industria automotriz. No es de extrañarse o no será de extrañarse que aumenten las exportaciones hacia la Unión Europea”, dijo el secretario de Economía.

Apuntó que este proceso va a terminar entre el 22 y 27 de mayo.