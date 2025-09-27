Trato diferenciado de EE. UU. con nuevos aranceles

Los nuevos aranceles que anunció el gobierno estadounidense podrían tener un trato diferente para México, por lo que se esperará a conocer el detalle de los mismos, indicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Suponemos, pero otra vez no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo suponemos, que va a haber un trato diferente” con los nuevos aranceles que se anunciaron para vehículos pesados, muebles, medicamentos de patente, equipo médico, de protección personal, equipos de robótica y maquinaria industrial.

A pesar de los aranceles, las exportaciones mexicanas han ido en aumento; por ejemplo, el comportamiento que presentaron en agosto pasado tuvo un crecimiento de 7.4 % solamente para la exportación hacia Estados Unidos, a pesar de la reducción de las ventas en algunos sectores.

“Vamos a ver qué significa” la decisión de aumentar aranceles, porque si es bajo la sección 232 no habrá exención para México, y se aplicará para todos los países, pero nos comunicamos con la Representación Comercial estadounidense para ver “qué implica” y “estamos haciendo ahorita la evaluación”, por lo que no se tienen aún los montos de la afectación.

En entrevista al término de la inauguración del evento “What Design Can Do México GNP 2025”, Ebrard Casaubón dijo que de cualquier manera tienen “mucho efecto negativo para nosotros y para otros países y para ellos”.

Añadió que “antes de fijar postura tienes que tener la información precisa, cómo lo van a aplicar y ya presentarlo en la postura”, por lo que serán más productores los que se sumen a la mesa de negociación que se tiene entre México y la Casa Blanca.

El secretario de Economía dijo que para la revisión del T-MEC la participación del sector privado mexicano cambiará, porque antes se agrupaban en el llamado Cuarto de Junto el cual tenía una participación reducida.

“...No va a haber un cuartito de junto en donde tengamos solo una representación de seis, siete, ocho personas durante la negociación, esto va a ser más abierto, o sea, sí los vamos a tomar en cuenta, claro, pero hay 30 sectores a consultar”, dijo Ebrard.