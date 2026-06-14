Trece egresados de UNAM reciben beca

Trece egresadas y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron seleccionados para recibir la beca Fulbright-García Robles 2026, uno de los programas de intercambio académico más prestigiosos entre México y Estados Unidos, gracias a su excelencia académica y liderazgo.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios dijo que las y los universitarios realizarán estudios de posgrado, prácticas profesionales y estancias de investigación en instituciones de renombre internacional como Harvard, Princeton, Columbia, Carnegie Mellon, Purdue, Rice y Notre Dame, entre otras.

Durante la ceremonia de despedida realizada en la Embajada de Estados Unidos en México, el director general de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, Francisco Suárez Güemes, acompañó a los seis mujeres y siete hombres beneficiarios del programa impulsado por la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (Comexus).

Desarrollaran proyectos

Los becarios desarrollarán proyectos académicos en áreas estratégicas como Derecho, Economía, Políticas Públicas, Ingeniería Industrial, Química, Ciencia de Materiales y Neurociencias.

Entre los seleccionados destacan Anahí Cárdenas Flores, quien estudiará en la Universidad de Harvard; Adrián Estrada Hernández, en la Universidad de Princeton; Jesús David Muñoz Muñoz, en la Universidad de Columbia; y José Eduardo Marcos De Hilario, en la Universidad Carnegie Mellon.

También fueron beneficiados Itzel Valdez Álvarez, Claudia Lucero Castillo Aguilar, Alejandra Elodia Straffon Díaz, Fernando Varela Mendoza, Fernando Torres Pérez, José Santiago Jara Sarracino, Tamara Isabel Arenas Vázquez, Cinthya Berenice Sánchez Flores y Víctor Alejandro Butrón Barrera.